Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa 2.1 magnitudo terjadi pada wilayah Kabupaten Tanggamus, Selasa, 10 Februari 2026 pukul 17:14:35 WIB WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut terjadi dengan kedalaman 23 km.

“Gempa bumi 2.1 magnitudo, Selasa, 10 Februari 2026 pukul 17:14:35 WIB. Lokasi pada 5.37 LS – 104.50 BT di darat 23 km Barat Laut Tanggamus – Lampung dengan kedalaman 23 Km,” himbau BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Lalu periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.