Kotabumi (Lampost.co) –Hujan lebat besertai angin kencang porak – porandakan beberapa bangunan di Kotabumi, –Hujan lebat besertai angin kencang porak – porandakan beberapa bangunan di Kotabumi, Lampung Utara dan sekitarnya, Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 16.00 WIB. Mulai dari reklame roboh, atap rumah berterbangan hingga tempat parkir beratapkan rangka baja hancur.

Pantauan lapangan, reklame roboh terjadi tepat dI pinggir Jalan Jendral Sudirman Kotabumi. Lalu ada pohon roboh depan kantor Samsat hingga mengenai kabel listrik dan menutup jalan. Sementara dalam kejadian itu tidak terjadi korban jiwa.

Kemudian beberapa daerah yang terdampak seperti parkiran Rumah Sakit Ryacudu. Lalu kantor Dinas Perdagangan sampai ke belakang Pusiban Agung.

Dari informasi sementara, banyak kendaraan pegawai yang terparkir tertimpa reruntuhan atap seng rangka baja. Sepeda motor, dan ada juga kendaraan dinas roda empat juga ikut terdampak. “Kantor Dinas Perdagangan, itu parkirnya ngelipet. Sudah tidak ada bentuk,” ujar salah seorang warga, Andre.

Selain itu, ratusan rumah warga atapnya banyak mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut akibat hembusan angin kencang besertai dengan hujan lebat sampai dengan malam.

Kemudian untuk menenangkan keadaan, Wakil Bupati Lampura, Romli sempat turun memantau lokasi. Ia langsung memimpin proses evakuasi pohon rubuh yang menimpa kabel sekitar Taman Santap Kotabumi.

Sampai dengan berita ini terpublish, belum ada pejabat berwenang dapat memberikan keterangan.