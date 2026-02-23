Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca 7 harian. Senin-Minggu, 23 Februari 2026 – 1 Maret 2026 cuaca Provinsi Lampung masih potensi hujan besertai angin dan petir.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, Senin, 23 Februari 2026, beberapa wilayah Provinsi Lampung hujan sedang – lebat yang dapat besertai petir dan/atau angin kencang.
Kemudian berdasarkan analisis dinamika atmosfer. Indeks ENSO di NINO 3.4 saat ini bernilai -0.77 (Normal ±0.8) yang berpengaruh terhadap pola pertumbuhan awan konvektif sebagian wilayah Indonesia.
Selanjutnya MJO berada pada fase 2 (Indian-Ocean) yang berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan wilayah Indonesia. Aktif secara spasial pada wilayah Bangka Belitung, Jawa, Bali. NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat.
Sementara pantauan daerah konvergensi juga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan awan hujan. Terutama wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Bengkulu, Sumsel, Babel, Jambi, Lampung, Banten, Jabar, Jateng. DI Yogyakarta, Jatim, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kaltara, Kalsel, Bali, NTT, NTB, Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Sulut. Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan.
“Kondisi kelembaban udara yang tinggi pada semua lapisan atmosfer wilayah Lampung juga menambah jumlah massa uap air. Ini yang memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan wilayah Lampung,” tulis BMKG dalam siarannya.
Kemudian secara umum dalam 7 hari ke depan. Wilayah Lampung prakiraannya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi pada siang, sore dan malam hari.
Daftar Wilayah Berpotensi Hujan Besertai Petir dan Angin
23 Februari 2026
Wilayah Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu. Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Tengah dan Lampung Timur.
24 Februari 2026
Wilayah Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah. Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
25 Februari 2026
Wilayah Tanggamus dan Pesisir Barat.
26 Februari 2026
Wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat. Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Mesuji.
27 Februari 2026
Wilayah Lampung Selatan, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara. Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
28 Februari 2026
Wilayah Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Pesisir Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah. Kota Metro, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
01 Maret 2026
Wilayah Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Barat. Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Kota Metro, dan Lampung Timur.
Catatan dan Keterangan:
- Hujan ringan dengan intensitas : 0,1 – 5,0 mm/jam atau 5 – 20 mm/hari.
- Hujan sedang dengan intensitas : 5,0 – 10,0 mm/jam atau 2 – 50 mm/hari.
- Hujan lebat dengan intensitas : 10,0 – 20 mm/jam atau 50 – 100 mm/hari.
- Hujan sangat lebat dengan intensitas : >20 mm/jam atau >100 mm/hari.