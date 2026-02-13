Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Jumat, 13 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan berpotensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://lampung.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung berawan berlotensi hujan.
Pagi hari:
Prakiraan Berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Metro, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan.
Siang–sore hari:
Berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran.
Dini hari:
Prakirakan berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur, Tulang Bawang.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 32,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 18,0 °C – 30,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 58% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika pagi hari meliputi Lampung Utara, Way Kanan. Lalu siang-sore hari sebagian besar wilayah Lampung. Kemudian malam hari wilayah Way Kanan, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat. Sementara dini hari wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur.