Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Jumat, 27 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://lampung.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung berawan berpotensi hujan.
Pagi hari:
Prakiraan cerah berawan – berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu. Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara.
Siang–sore hari:
Berpotensi hujan wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Tanggamus.
Malam hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Utara
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Selatan.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 50% – 98%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 20 knots (9 – 37 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika pagi hari pada Pesisir Barat, Lampung Barat. Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan. Lalu siang hari pada Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah.