Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Jumat, 6 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://lampung.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada hujan.
Pagi hari:
Prakiraan cerah berawan – berawan. Berpeluang hujan wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah.
Siang–sore hari:
Prakiraan hujan meluas ke sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Prakiraan berawan. Berpeluang hujan wilayah Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro.
Dini hari:
Prakiraan berawan.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C; kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 58% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Siang-sore hari pada wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Mesuji, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Kemudian malam hari wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara.