Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Jumat, 6 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung diguyur hujan. Ada beberapa daerah terdampak.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id berikut prakiraan daerah terdampak karena curah hujan.
Pagi hari:
Prakirakan hujan ringan sebagian besar wilayah Lampung.
Siang-sore hari:
Potensi hujan masih terjadi sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Prakirakan berawan dengan potensi hujan terjadi pada wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Way Kanan. Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Metro, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pesisir Barat.
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Pesisir Barat, Pesawaran. Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro, dan Lampung Tengah.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 22,0 °C – 30,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 28,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 68% – 98%. Lalu pergerakan angin secara umum angin bertiup dari arah Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 23 knots (9 – 42 Km/Jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari pada wilayah Lampung Barat, Lampung Utara. Lampung Tengah, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan. Kemudian malam hari di wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Selanjutnya dini hari wilayah Mesuji, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan.