Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Kamis, 12 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan berpotensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, berikut cuaca Provinsi Lampung berawan berpotensi hujan.
Pagi hari:
Prakirakan berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Utara, Way Kanan. Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah.
Siang–sore hari:
Prakirakan berawan. Potensi hujan prakiraannya meluas ke sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Prakirakan berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara. Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran.
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Mesuji, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 58% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika pagi hari wilayah Lampung Utara, Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan.
Kemudian siang-sore hari wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran. Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Utara, Way Kanan. Sementara malam hari wilayah Mesuji, Way Kanan, Lampung Utara. Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan.