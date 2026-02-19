Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Kamis, 19 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan namun waspada potensi hujan
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung berawan waspada hujan.
Pagi hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan. Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Timur.
Siang–sore hari:
Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Barat, Pringsewu. Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Mesuji.
Malam hari:
Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur. Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat.
Dini hari:
Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Utara. Lampung Timur, Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 32,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 30,0 °C. Kemudian kelembaban udara secara umum berkisar antara 52% – 98%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 20 knots (9 – 37 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika pagi hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan.
Kemudian siang dan sore hari pada Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Barat. Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur. Lalu malam hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara. Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur, Bandar Lampung, Pesawaran. Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat. Sementara dini hari pada Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Selatan.