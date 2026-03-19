Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Kamis, 19 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada hujan:
Pagi hari:
Prakiraan Cerah – Cerah Berawan. Berpotensi hujan ringan wilayah Way Kanan, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Barat, dan Lampung Utara.
Siang-sore hari:
Prakiraan Cerah Berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Tulang Bawang. Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Tanggamus, .
Malam hari:
Prakiraan Cerah Berawan. Berpotensi hujan wilayah Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat. Way Kanan, Lampung Utara, Sebagian Lampung Tengah dan Lampung Timur.
Dini hari:
Secara umum prakiraan cerah berawan.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 33,0 °C. Kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 30,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 50% – 91%. Selanjutnya secara umum angin bertiup dari arah Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 16 knots (9 – 30 Km/Jam).
Peringatan Dini:
NIHIL