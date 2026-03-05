Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Kamis, 5 Maret 2026 cuaca Provinsi Lampung berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id berikut cuaca Provinsi Lampung berawan waspada hujan.
Pagi hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat
Siang-sore hari:
Potensi hujan meluas sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Potensi hujan masih prakiraan terjadi pada wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Way Kanan. Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat.
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Pesisir Barat, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Selatan.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 19,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 65% – 98%. Lalu pergerakan angin secara umum angin bertiup dari arah Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 20 knots (9 – 37 Km/Jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan. Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Timur. Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Way Kanan. Kemudian malam hari wilayah Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan.