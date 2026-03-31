Jakarta (Lampost.co) — Ancaman musim kemarau panjang pada 2026 mulai mendapat perhatian serius dari para ahli. Pakar klimatologi dari Universitas Gadjah Mada, Emilya Nurjani, mengingatkan masyarakat untuk bersiap sejak dini.

Ia menilai langkah sederhana seperti menampung air hujan dapat membantu mengurangi risiko kekeringan.

Emilya mendorong masyarakat menerapkan konsep regulatory harvesting. Metode itu mengandalkan penampungan air hujan dari atap rumah atau permukaan lainnya.

Ia menekankan setiap bentuk penyimpanan air akan sangat berguna saat kemarau panjang terjadi. “Regulatory harvesting yaitu menangkap hujan dari atap,” ujarnya.

Gunakan Air Sesuai Kebutuhan

Selain menampung air, masyarakat juga perlu mengatur penggunaan air dengan bijak. Pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan utama rumah tangga.

Sementara itu, kebutuhan lain dapat memanfaatkan air permukaan atau sumber alternatif. Langkah itu membantu menjaga keseimbangan cadangan air.

Pemanasan Global Percepat Perubahan Iklim

Emilya mengungkapkan laju pemanasan global meningkat tajam dalam satu dekade terakhir. Kenaikannya hampir dua kali lipat daripada era 1970-an.

Saat ini, suhu Bumi sudah naik sekitar 0,35 derajat Celsius. Kondisi itu memicu peningkatan frekuensi cuaca ekstrem.

Kemarau panjang tidak hanya memicu suhu panas. Fenomena lain seperti angin kencang juga berpotensi meningkat.

Selain itu, sektor pangan menghadapi risiko serius. Petani akan kesulitan menanam, terutama pada musim tanam ketiga.

BMKG Prediksi Awal dan Puncak Kemarau 2026

BMKG memprediksi musim kemarau mulai terjadi pada April 2026. Wilayah Nusa Tenggara menjadi daerah pertama yang mengalaminya.

Kondisi itu kemudian menyebar ke berbagai wilayah lain secara bertahap. “Sebagian wilayah akan memasuki musim kemarau mulai April,” ujar Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.

BMKG mencatat sekitar 400 zona musim akan mengalami kemarau lebih lama dari biasanya. Kondisi itu meningkatkan risiko kekeringan di berbagai daerah.

Puncak Kemarau Terjadi Juli hingga September

Puncak kemarau diperkirakan mulai terjadi pada Juli 2026. Wilayah yang terdampak meliputi sebagian Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Beberapa wilayah di Papua dan Maluku juga mulai merasakan dampaknya.

Pada Agustus, kemarau mencapai puncaknya di wilayah yang lebih luas. Wilayah terdampak mencakup Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara. Sebagian besar Sulawesi dan Maluku juga mengalami kondisi kering.

Memasuki September, puncak kemarau bergeser ke wilayah timur Indonesia. Beberapa wilayah di Lampung dan Nusa Tenggara Timur ikut terdampak. Kondisi itu menunjukkan kemarau berlangsung cukup panjang secara nasional.

Kunci Hadapi Kemarau Panjang

Potensi kemarau panjang 2026 menjadi sinyal penting bagi masyarakat. Langkah sederhana seperti menampung air dan menghemat penggunaan dapat memberi dampak besar.

Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menjaga ketahanan air dan pangan. Persiapan sejak dini bisa menekan risiko kekeringan secara signifikan.