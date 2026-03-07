Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada dampak hujan wilayah Kota Bandar Lampung, Sabtu, 7 Maret 2026 pukul 14.30 WIB.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kota Bandar Lampung, Sabtu, 07 Maret 2026 pukul 14.30 WIB dengan status siaga. Monitoring curah hujan: 31.4 mm,” tulis Prakirawan BMKG dalam siarannya.

Sementara wilayah terdampak meliputi Kecamatan Kedaton, Sukarame, Tanjung Karang Barat, Panjang, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat. Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, Rajabasa, Tanjung Senang, Sukabumi, Kemiling, Labuhan Ratu. Way Halim, Langkapura, Enggal, Kedamaian, Telukbetung Timur, Bumi Waras, dan sekitarnya.

Kemudian dampak yang berpotensi terjadi genangan air hingga banjir wilayah perkotaan dan dataran rendah. Peningkatan debit sungai dan saluran drainase secara signifikan. Potensi meluapnya saluran air. Aktivitas masyarakat dan lalu lintas dapat terganggu.

Selanjutnya BMKG menyampaikan himbauan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir. Hindari aktivitas daerah rawan genangan dan bantaran sungai. Siapkan langkah antisipasi lingkungan masing-masing. Pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG.

“Peringatan dini ini bersifat dinamis dan akan diperbarui sesuai perkembangan cuaca,” himbau BMKG.