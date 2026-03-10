Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Awas banjir dampak hujan wilayah Kabupaten Lampung Timur, Selasa, 10 Maret 2026 pukul 19.00 WIB.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Lampung Timur. Selasa, 10 Maret 2026 dengan status waspada. Monitoring curah hujan: 62.0 mm (19.00 WIB),” tulis BMKG dalam siarannya.

Sementara hujan dengan intensitas sedang yang terjadi wilayah Kabupaten Lampung Timur berpotensi meningkatkan debit air permukaan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya genangan sejumlah wilayah rawan. Khususnya daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai kecil, serta kawasan dengan sistem drainase yang kurang optimal.

Status waspada berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak hidrometeorologi. Ini yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Kemudian ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak Sukadana, Bumi Agung. Sekampung, Marga Tiga, Sekampung Udik, Labuhan Ratu dan sekitarnya.

Selanjutnya dampak yang berpotensi terjadi:

Genangan area rendah. Peningkatan debit sungai, jalan licin & jarak pandang menurun. Kemudian potensi aliran permukaan meningkat.

Kemudian BMKG menyampaikan himbauan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Hindari area rendah saat hujan, periksa saluran air sekitar rumah. Waspadai peningkatan debit sungai, pantau informasi resmi BMKG.

“Tetap waspada dan utamakan keselamatan. Kewaspadaan sejak dini membantu mengurangi risiko dampak banjir,” tulis BMKG.