Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 2.4 magnitudo terjadi pada wilayah Lampung Utara, Jumat, 6 Februari 2026 pukul 20:50:09 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip https://lampung.bmkg.go.id/ gempa tersebut terjadi pada kedalaman 5 km.

“Gempa bumi 2.4 magnitudo, Jumat, 6 Februari 2026 pukul 20:53:09 WIB. Lokasinya pada 5.00 LS – 104.97 BT di darat 21 km tenggara Lampung Utara – Lampung dengan 5 km,” himbau BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Lalu periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.