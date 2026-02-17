Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi dengan lima kali guncangan terjadi pada wilayah Kabupaten Tanggamus pada tengah malam hingga dini hari.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Stasiun Geofisika Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id guncangan gempa tersebut terbesar di skala 2.0 magnitudo.

Rekap Data Gempa Tanggamus:

17 Feb 2026 pukul 02:12:10 WIB titik sentrum -5.81, 104.77 kekuatan 1.8 magnitudo. Dengan kedalaman 10 Km di laut 37 Km Tenggara TANGGAMUS-LAMPUNG.

17 Feb 2026 pukul 02:10:06 WIB titik episentrum -5.94, 104.76 kekuatan 2.0 magnitudo. Dengan kedalaman 3 Km di laut 51 Km Tenggara TANGGAMUS-LAMPUNG.

17 Feb 2026 pukul 02:08:44 WIB lokasi episentrum -5.92, 104.77 kekuatan 1.8 magnitudo. Dengan kedalaman 4 Km di laut 50 Km Tenggara TANGGAMUS-LAMPUNG.

17 Feb 2026 pukul 02:07:48 WIB lokasi episentrum -5.89, 104.77 kekuatan 2.0 magnitudo. Dengan kedalaman 5 Km di laut 46 Km Tenggara TANGGAMUS-LAMPUNG

16 Feb 2026 pukul 23:39:54 WIB lokasi episentrum -5.82, 104.83 kekuatan 1.6 magnitudo. Dengan kedalaman 67 Km di darat 41 Km Tenggara TANGGAMUS-LAMPUNG

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Lalu periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.