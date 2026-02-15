Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Minggu, 15 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan waspads potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id cuaca Provinsi Lampung berawan waspada potensi hujan.
Pagi hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Mesuji, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur.
Siang–sore hari:
Potensi hujan prakiraan meluas ke sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Prakiraan hujan masih berpotensi terjadi pada wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Mesuji. Tulang Bawang, Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan. Kota Bandar Lampung, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus.
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Selatan dan Lampung Timur.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 18,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 60% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Siang dan sore hari wilayah Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Pringsewu. Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang. Kemudian malam hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung tengah, Pesisir Barat.