Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Minggu, 15 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada hujan:
*Pagi hari:*
Prakiraan cerah berawan – berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Tulang Bawang.
*Siang-sore hari:*
Berpotensi hujan wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Utara. Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur, Bandar Lampung.
*Malam hari:*
Berpotensi hujan wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Utara. Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur. Bandar Lampung, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji.
*Dini hari:*
Berpotensi hujan wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran. Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 22,0 °C – 33,0 °C kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 18,0 °C – 30,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 55% – 100%. Selanjutnya secara umum angin bertiup dari arah Barat – Barat Laut dengan kecepatan 5 – 18 knots (9 – 34 Km/Jam).
*Peringatan Dini:*
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari pada wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan. Lampung Utara, Metro, Lampung Timur, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan.
Kemudian malam hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang. Lampung Tengah, Lampung Timur, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, Bandar Lampung. Sementara dini hari wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah. Lampung Timur, Metro, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Way Kanan, Lampung Utara.