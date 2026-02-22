Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi cuaca harian. Minggu, 22 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, berikut cuaca Provinsi Lampung berawan waspada potensi hujan.
Pagi hari:
Prakiraan cerah berawan – berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Tanggamus.
Siang–sore hari:
Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Barat, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung. Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan.
Malam hari:
Berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung.
Dini hari :
Berpotensi hujan wilayah, Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang. Tulang Bawang Barat, Metro, Lampung Tengah, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 56% – 98%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 20 knots (9 – 37 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari pada wilayah Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung. Kemudian alam hari wilayah Way Kanan, Lampung Tengah, Pringsewu, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Metro. Sementara dini Hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Bandar Lampung.