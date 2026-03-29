Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Minggu, 29 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada hujan:
*Pagi hari:*
Secara umum wilayah Lampung prakiraannya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Tengah, Tulang Bawang, Way Kanan, dan Pesisir Barat.
*Siang-sore hari:*
Potensi hujan prakiraan meluas sebagian besar wilayah Lampung.
*Malam hari:*
Prakiraan berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung
*Dini hari:*
Secara umum wilayah Lampung prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran. Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 28,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 54% – 98%. Selanjutnya secara umum angin bertiup dari arah Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 16 knots (9 – 30 Km/Jam).
*Peringatan Dini:*
Waspada potensi hujan sedang – lebat besertai kilat/petir dan angin kencang. Ketika siang hingga sore hari wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara. Tanggamus, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro, Lampung Tengah, dan Way Kanan. Lalu malam hari wilayah Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Timur. Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, dan Tulang Bawang.