Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Minggu, 8 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id. berikut cuaca Provinsi Lampung berawan waspada hujan.
Pagi hari:
Prakirakan berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara. Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus.
Siang–sore hari:
Berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Tengah. Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, dan Pringsewu.
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Tanggamus, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Tulang Bawang
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 32,0 °C. Kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 30,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 56% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang-sore hari wilayah Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah dan Tanggamus. Malam hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Timur dan Lampung Tengah.