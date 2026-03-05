Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Awas dampak hujan wilayah Kota Bandar Lampung, Kamis, 5 Maret 2026 pukul 14.40 WIB.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kota Bandar Lampung. Kamis, 05 Maret 2026 dengan status awas. Monitoring curah hujan 54.6 mm (14.40 WIB),” ujar Prakirawan BMKG dalam siarannya.

Sementara hujan dengan intensitas sedang – lebat hingga sangat lebat. Ini yang terjadi berpotensi menyebabkan peningkatan debit air secara signifikan. Kondisi ini dapat memicu banjir dan/atau banjir bandang, terutama wilayah dataran rendah. Sekitar aliran sungai, daerah hilir, serta kawasan dengan kapasitas drainase terbatas.

“Status awas berlakukan sebagai langkah antisipasi. Apalagi terhadap potensi dampak yang dapat mengancam keselamatan masyarakat,” katanya.

Kemudian wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak wilayah Kemiling. Tanjung Karang Barat, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat dan sekitarnya.

Selanjutnya ada beberapa dampak yang berpotensi terjadi. Banjir pada kawasan permukiman dan area rendah. Luapan sungai dan saluran irigasi. Genangan luas yang mengganggu akses transportasi. Potensi banjir bandang wilayah tertentu, gangguan aktivitas masyarakat serta risiko keselamatan jiwa.

Kemudian BMKG menyampaikan himbauan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Segera menjauhi bantaran sungai dan daerah rawan banjir. Siapkan rencana evakuasi jika kondisi memburuk. Ikuti arahan dari pihak berwenang. Terus memantau informasi resmi dari BMKG

“Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Tindakan cepat dan tepat dapat mengurangi risiko dampak banjir,” katanya.