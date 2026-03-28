Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Awas banjir untuk wilayah Kota Bandar Lampung, Sabtu, 28 Maret 2026 pukul 19.00 WIB.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kota Bandar Lampung, Sabtu, 28 Maret 2026 dengan status awas. Monitoring curah hujan: 54.2 mm (19.00 WIB),” tulis BMKG dalam siarannya.

Sementara hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang terjadi wilayah Kota Bandar Lampung berpotensi menyebabkan peningkatan debit air secara signifikan.

Kemudian kondisi ini dapat memicu banjir dan/atau banjir bandang. Terutama wilayah dataran rendah, sekitar aliran sungai, daerah hilir, serta kawasan dengan kapasitas drainase terbatas. Status awas berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Selanjutnya ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak Kemiling, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur. Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, Telukbetung Timur, Enggal, Kedamaian, Kedaton, Bumi Waras, Panjang dan sekitarnya..

Sementara dampak yang berpotensi terjadi meliputi banjir pada kawasan permukiman dan area rendah. Luapan sungai dan saluran irigasi. Genangan luas yang mengganggu akses transportasi. Potensi banjir bandang wilayah tertentu. Gangguan aktivitas masyarakat serta risiko keselamatan jiwa.

Kemudian BMKG memberikan himbauan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Segera menjauhi bantaran sungai dan daerah rawan banjir. Siapkan rencana evakuasi jika kondisi memburuk. Ikuti arahan dari pihak berwenang, terus memantau informasi resmi dari BMKG

“Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Tindakan cepat dan tepat dapat mengurangi risiko dampak banjir,” himbau BMKG.