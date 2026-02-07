Bandar Lampung (Lampost.co) — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini cuaca. Waspada dampak hujan yang mengguyur wilayah Kota Bandar Lampung.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kota Bandar Lampung, Sabtu, 07 Februari 2026 dengan status waspada. Monitoring curah hujan: 15,0 mm (15.30 WIB),” himbau Prakirawan BMKG Provinsi Lampung dalam siarannya.

Sementara hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi wilayah Kota Bandar Lampung berpotensi meningkatkan debit air permukaan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya genangan sejumlah wilayah rawan. Khususnya daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai kecil, serta kawasan dengan sistem drainase yang kurang optimal.

“Status WASPADA berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak hidrometeorologi yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat,” himbau BMKG.

Kemudian ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak Rajabasa, Langkapura, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat. Labuhan Ratu, Kedaton, Enggal, Kedamaian, Telukbetung Utara, Telukbetung Barat dan sekitarnya

Selanjutnya dampak yang berpotensi terjadi genangan area rendah, peningkatan debit sungai, jalan licin & jarak pandang menurun, potensi aliran permukaan meningkat.

Lalu BMKG memberikan beberapa himbauan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Hindari area rendah saat hujan, periksa saluran air sekitar rumah, waspadai peningkatan debit sungai, pantau perkembangan informasi resmi BMKG.

“Tetap waspada dan utamakan keselamatan serta kewaspadaan sejak dini membantu mengurangi risiko dampak banjir,” katanya.