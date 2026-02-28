Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan informasi peringatan dini tinggi gelombang wilayah perairan Lampung. Peringatan tersebut berlaku mulai 1 Februari 2026 pukul 07.00 WIB hingga 4 Maret 2026 pukul 07.00 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh Stasiun Meteorologi Kelas III Maritim Panjang, Bandar Lampung. Peringatan ini tertuang dalam surat bernomor. B/ME.01.02/PDGT/28/KLMP/II/2026 dan tertujukan bagi masyarakat pesisir, nelayan, serta operator transportasi laut yang beraktivitas pada wilayah perairan Lampung.

“Berdasarkan analisis BMKG, pola angin wilayah perairan Provinsi Lampung umumnya bergerak dari arah Barat Laut hingga Barat Daya. Dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 25 knot.” kata Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Panjang, Amalia Khoirunnisa, Sabtu, 28 Februari 2026.

Sementara kecepatan angin tertinggi terpantau pada Perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan Lampung dan Teluk Lampung bagian selatan. Kondisi angin tersebut berpotensi memicu peningkatan tinggi gelombang sejumlah wilayah perairan.

Kemudian gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi pada Perairan Teluk Lampung Bagian Selatan dan Perairan Teluk Lampung Bagian Utara.

Resiko Keselamatan

Selanjutnya BMKG mengingatkan potensi risiko terhadap keselamatan pelayaran. Khususnya perahu nelayan, jika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Lalu kapal tongkang, jika kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

“Sementara itu, gelombang lebih tinggi dengan kisaran 2,5 hingga 4,0 meter berpotensi terjadi pada Perairan Barat Lampung dan Selat Sunda Bagian Selatan Lampung.” katanya.

Kondisi ini lebih berisiko bagi aktivitas pelayaran. BMKG menyebutkan potensi bahaya. Khususnya terhadap perahu nelayan, jika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Lalu kapal tongkang, jika kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang 1,5 meter. Kemudian kapal ferry, jika kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter.

Kemudian BMKG mengimbau nelayan, operator kapal, dan masyarakat pesisir. Agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi selama periode peringatan ini. Pengguna jasa transportasi laut juga tersarankan untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca maritim resmi dari BMKG sebelum melakukan perjalanan.