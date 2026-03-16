Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Siaga banjir wilayah Kabupaten Pringsewu karena dampak hujan, Senin, 16 Maret 2026 pukul 18.50 WIB.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Pringsewu. Senin, 16 Maret 2026 dengan status siaga. Monitoring curah hujan:61.8 mm (18.50 WIB),” tulis BMKG dalam siarannya.

Sementara hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada wilayah Kabupaten Pringsewu. Ini berpotensi meningkatkan debit air sungai dan limpasan permukaan secara signifikan.

Kondisi ini dapat memicu genangan meluas hingga banjir pada wilayah rawan. Terutama daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai, serta kawasan dengan sistem drainase terbatas.

Status siaga berlakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Kemudian ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak Sukoharjo, Gadingrejo, Pringsewu, Pagelaran dan sekitarnya.

Selanjutnya dampak yang berpotensi terjadi genangan meluas pada permukiman. Beberapa akses jalan terganggu, sungai berpotensi meluap,bahaya longsor di lereng lembab.

Kemudian BMKG menyampaikan himbauan untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu. Siapkan langkah evakuasi ringan, amankan barang penting dari genangan, hindari aktivitas sekitar sungai. Ikuti arahan BPBD setempat.

“Tetap waspada dan tingkatkan kesiapsiagaan. Langkah antisipatif sejak dini penting untuk mengurangi risiko dampak banjir,” himbau BMKG.