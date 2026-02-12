Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Siaga potensi banjir dampak hujan untuk wilayah Kabupaten Pringsewu, Kamis, 12 Februari 2026.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Pringsewu, Kamis, 12 Februari 2026 dengan status siaga. Monitoring curah hujan, nilai curah hujan 57.2 mm (14.20 WIB),” tulis Prakirawan BMKG dalam siarannya.

Kemudian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi wilayah Kabupaten Pringsewu. Berpotensi meningkatkan debit air sungai dan limpasan permukaan secara signifikan. Kondisi ini dapat memicu genangan meluas hingga banjir pada wilayah rawan. Terutama daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai, serta kawasan dengan sistem drainase terbatas.

“Status siaga berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat,” himbau BMKG.

Sementara ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak Negeri Katon,Adiluwih, Banyumas dan sekitarnya

Selanjutnya dampak yang berpotensi terjadi genangan meluas permukiman. Beberapa akses jalan terganggu, sungai berpotensi meluap,bahaya longsor di lereng lembab.

Kemudian BMKG memberikan beberapa himbauan untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu. Siapkan langkah evakuasi ringan, amankan barang penting dari genangan. Hindari aktivitas sekitar sungai, ikuti arahan BPBD setempat.

“Tetap waspada dan tingkatkan kesiapsiagaan langkah antisipatif sejak dini. Ini penting untuk mengurangi risiko dampak banjir,” himbaunya.