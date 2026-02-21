Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada dampak hujan pada wilayah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Sabtu, 21 Februari 2026.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Tanggamus, Sabtu, 21 Februari 2026 dengan status waspada. Monitoring curah hujan: 59.2 mm (18.00 WIB),” tulis Prakirawan BMKG dalam siarannya,

Kemudian hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang terjadi wilayah Kabupaten Tanggamus. Ini berpotensi menyebabkan peningkatan debit air secara signifikan. Kondisi ini dapat memicu banjir dan/atau banjir bandang. Terutama wilayah dataran rendah, sekitar aliran sungai, daerah hilir, serta kawasan dengan kapasitas drainase terbatas.

“Status waspada berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak yang dapat mengancam keselamatan masyarakat,” himbaunya.

Sementara itu ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak wilayah Kota Agung, Limau, Gisting dan sekitarnya

Kemudian dampak yang berpotensi terjadi banjir pada kawasan permukiman dan area rendah. Luapan sungai dan saluran irigasi, genangan luas yang mengganggu akses transportasi. Potensi banjir bandang wilayah tertentu, gangguan aktivitas masyarakat serta risiko keselamatan jiwa.

Selanjutnya BMKG memberikan himbauan untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus. Tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, segera menjauhi bantaran sungai dan daerah rawan banjir. Siapkan rencana evakuasi jika kondisi memburuk, ikuti arahan dari pihak berwenang, terus memantau informasi resmi dari BMKG

“Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Tindakan cepat dan tepat dapat mengurangi risiko dampak banjir,” himbaunya.Q