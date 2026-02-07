Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa 2.8 magnitudo melanda Kabupaten Pesisir Barat, Sabtu, 7 Februari 2026 pukul 09:31:16 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Stasiun Geofisika Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id gempa tersebut dengan kedalaman 10 km.

“Gempa 2.8 magnitudo, Sabtu, 07 Februari 2026 pukul 09:31:16 WIB. Lokasinya 6.45° LS, 103.85° BT, pusat gempa di laut 140 km Barat Daya Pesisir Barat – Lampung dengan kedalaman 10 km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.