Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 2.1 magnitudo melanda wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Stasiun Geofisika Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id dengan kedalaman 36 Km.

“Gempa bumi, Rabu, 4 Februari 2026 pukul 04:29:17 WIB dengan kekuatan 2.1 magnitudo. Lokasinya berada 5.42° LS, 103.76° BT, di laut 31 km Barat Daya Pesisir Barat – Lampung,” tulis BMKG dalam keterangannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.