Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa. Gempa dengan kekuatan 4.0 magnitudo melanda wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 20:36:03 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id gempa tersebut dengan kedalaman 15 km.

“Gempa 4.0 magnitudo, Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 20:36:03 WIB. Lokasinya pada 5.55° LS, 103.62° BT, 53 km Barat Daya Pesisir Barat – Lampung. Dengan kedalaman 15 km. Gempa ini terasakan pada beberapa wilayah meliputi Bengkunat dan Krui,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.