Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 2.5 magnitudo melanda wilayah Kabupaten Pringsewu, Senin, 9 Februari 2026 pukul 11:10:59 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut terjadi dengan kedalaman 181 km.

“Gempa 2.5 magnitudo, Senin, 09 Februari 2026 pukul 11:10:59 WIB. Lokasi epicentrum -5.41° LS, 104.98° BT 7 km Barat Daya Pringsewu – Lampung. Dengan kedalaman 181 km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Lalu periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.