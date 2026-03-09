Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prospek cuaca wilayah seminggu kedepan. Cuaca buruk masih menjadi kewaspadaan bagi masyarakat.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, analisis dinamika atmosfer, Indeks ENSO di NINO 3.4 saat ini bernilai -0.67 (Normal ±0.8) kurang berpengaruh terhadap pola pertumbuhan awan konvektif sebagian wilayah Indonesia.
Madden-Julian Oscillation (MJO) berada pada Fase 5 (Maritime continent). Ini yang berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan wilayah Indonesia. Dan aktif secara spasial wilayah Lampung, Sumsel, Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Kaltara, Kaltim, Kalbar.
Daerah belokan angin dan konvergensi yang berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan berada wilayah Aceh. Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Kepri, Lampung, Banten, DK Jakarta, Jabar, Jateng. DI Yogyakarta, Jatim, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel. Sulsel, Sultra, Sulteng, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan.
Kemudian kondisi kelembaban udara yang tinggi pada semua lapisan atmosfer wilayah Lampung juga menambah jumlah massa uap air. Ini yang memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Lampung.
Prakiraan Cuaca
Secara umum dalam 7 hari ke depan, wilayah Lampung prakiraannya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi pada siang, sore dan malam hari. Wilayah yang berpotensi hujan sedang – lebat yang dapat besertai petir dan/atau angin kencang:
07 Maret 2026
Wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung. Lampung Barat, Lampung Utara, Kota Metro, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
08 Maret 2026
Wilayah Lampung Selatan, Tanggamus dan Pesisir Barat.
09 Maret 2026
Wilayah Pesawaran, Pringsewu, Pesisir Barat, Way Kanan, Lampung Tengah dan Lampung Timur.
10 Maret 2026
Wilayah Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat. Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
11 Maret 2026
Wilayah Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
12 Maret 2026
Wilayah Pesawaran, Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Kota Metro. Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
13 Maret 2026
Wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.
Catatan dan Keterangan:
- Hujan ringan dengan intensitas : 0,1 – 5,0 mm/jam atau 5 – 20 mm/hari.
- Hujan sedang dengan intensitas : 5,0 – 10,0 mm/jam atau 2 – 50 mm/hari.
- Hujan lebat dengan intensitas : 10,0 – 20 mm/jam atau 50 – 100 mm/hari.
- Hujan sangat lebat dengan intensitas : >20 mm/jam atau >100 mm/hari.
Untuk keperluan perencanaan dalam kegiatan operasional, agar kembali menghubungi Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung. Prakiraan cuaca akan diperbarui setiap harinya melalui media sosial atau dapat terakses melalui website www.lampung.bmkg.go.id.