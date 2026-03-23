Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Senin-Rabu, 23-25 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada potensi hujan.

Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ prakiraan cuaca Provinsi Lampung buruk potensi hujan tersebar pada beberapa wilayah.

Sementara analisis dinamika atmosfer pada periode 23 – 25 Maret 2026 menunjukkan Indeks ENSO di NINO 3.4 saat ini bernilai -0.53 (Normal ±0.8). Ini yang kurang berpengaruh terhadap pola pertumbuhan awan konvektif sebagian wilayah Indonesia.

Kemudian pantauan daerah belokan angin dan konvergensi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan berada wilayah Aceh. Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Lampung, Jatim, Bali, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Sulsel, Sultra. Sulbar, Sulteng, Sulut, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

Lalu hasil analisis kondisi lokal/mikro juga menunjukkan masih adanya kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif. Ini akibat kondisi labilitas yang kuat pada wilayah Lampung. Kondisi kelembaban udara yang tinggi pada semua lapisan atmosfer wilayah Lampung juga menambah jumlah massa uap air. Hal ini yang memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan wilayah Lampung.

Prakiraan Cuaca

Secara umum, wilayah Lampung perkiraannya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi pada siang, sore dan malam hari. Wilayah yang berpotensi hujan sedang – lebat yang dapat besertai petir dan/atau angin kencang:

23 Maret 2026

24 Maret 2026

25 Maret 2026

Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji dan Lampung Tengah.

Catatan dan Keterangan: