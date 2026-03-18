Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Rabu, 18 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada hujan:
Pagi hari:
Prakiraan Cerah Berawan. Berpotensi hujan ringan wilayah Lampung Tengah, Lampung Selatan. Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Utara dan Lampung Barat.
Siang-sore hari:
Prakiraan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah. Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.
Malam hari:
Prakiraan hujan terjadi sebagian besar wilayah Lampung.
Dini hari:
Prakiraan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat. Lampung Tengah, Mesuji, Lampung Timur, Metro, Pringsewu dan Pesawaran
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 22,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 60% – 98%. Selanjutnya secara umum angin bertiup dari arah Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 16 knots (9 – 30 Km/Jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, dan Lampung Timur. Kemudian malam hari wilayah Mesuji, Tulang bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan. Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro, Pringsewu, Pesawaran dan Lampung Selatan. Lalu dini hari wilayah Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pringsewu dan Kota Metro.