Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Senin, 4 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung waspada hujan siang hingga malam.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id berikut cuaca Provinsi Lampung waspada hujan siang hingga malem:
Pagi hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu. Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah dan Lampung Utara.
Siang-sore hari:
Potensi hujan meluas sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Potensi hujan masih prakiraan terjadi sebagian besar wilayah Lampung.
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Mesuji, Tulang Bawang dan Lampung Selatan.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 19,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 62% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum angin bertiup dari arah Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 20 knots (9 – 37 Km/Jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari pada wilayah Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara. Lampung Tengah, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Timur, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Kemudian malam hari wilayah Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah dan Lampung Timur.