Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Minggu, 14 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan berpotensi hujan.

Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://lampung.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung berawan berpotensi hujan.

Pagi hari:

Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat.

Siang–sore hari:

Potensi hujan prakiraan meluas ke sebagian besar wilayah Lampung.

Malam hari:

Prakiraan hujan masih berpotensi terjadi sebagian besar wilayah Lampung.

Dini hari:

Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Utara. Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Pesawaran.

Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 32,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 18,0 °C – 30,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 58% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 km/jam).

Peringatan Dini:

Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang-sore hari wilayah Lampung Utara, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur dan Pesawaran.