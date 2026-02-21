Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Sabtu, 21 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan dan waspada hujan dan angin.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung berawan wasapada hujan dan angin.
Pagi hari:
Prakirakan cerah berawan. Berawan sebagian besar wilayah Lampung.
Siang–sore hari:
Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Barat Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung. Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat.
Malam hari:
Berpotensi hujan wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Metro, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Pesawaran.
Dini hari:
Prakiraan cerah berawan sebagian besar wilayah Lampung.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 55% – 98%. Pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 20 knots (9 – 37 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari wilayah Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran. Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat. Kemudian waspada potensi angin kencang yang prakiraan terjadi pada sebagian besar wilayah Lampung.