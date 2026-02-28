Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Sabtu, 28 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id berikut cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada potensi hujan.
Pagi hari:
Prakiraan cerah berawan – berawan. Berpotensi hujan wilayah Tanggamus, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Selatan.
Siang–sore hari:
Prakiraan cerah berawan – berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung.
Malam hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara. Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan.
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat. Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesisir Barat, Tanggamus.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 21,0 °C – 33,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 20,0 °C – 30,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 50% – 98%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 20 knots (9 – 37 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang hari pada Lampung Selatan. Kemudian malam hari pada Lampung Timur, Lampung Selatan, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah. Lalu dini hari pada Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur