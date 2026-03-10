Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Selasa, 10 Maret 2026 cuaca Provinsi Lampung berawan berpotensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id berikut cuaca Provinsi Lampung berawan waspada hujan.
Pagi hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Tengah.
Siang-sore hari:
Berpotensi hujan sebagian besar wilayah lampung
Malam hari:
Berpotensi hujan sebagian besar wilayah lampung
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Barat.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 32,0 °C kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 18,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 60% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum angin bertiup dari arah Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 20 knots (9 – 37 Km/Jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Pada siang dan sore hari wilayah Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur. Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat. Kemudian malam hari pada wilayah Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pringsewu, Kota Bandar Lampung, Mesuji, Tulang Bawang.