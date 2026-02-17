Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Selasa, 17 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan waspada potensi hujan.

Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung berawan waspada potensi hujan.

Pagi hari:

Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Selatan, dan Pesawaran.

Siang–sore hari:

Potensi hujan meluas ke sebagian besar wilayah Lampung.

Malam hari:

Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang. Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, Kota Metro, dan Lampung Selatan.

Dini hari:

Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Timur, Mesuji, dan Pesisir Barat.

Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 18,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 58% – 98%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 km/jam).

Peringatan Dini:

Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari pada wilayah Tanggamus. Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.