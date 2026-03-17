Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Selasa, 17 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada hujan:
*Pagi hari:*
Prakirakan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan ringan wilayah Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Lampung Timur, dan Lampung Barat.
*Siang-sore hari:*
Prakiraan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah. Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.
*Malam hari:*
Prakiraan hujan terjadi sebagian besar wilayah Lampung.
*Dini hari:*
Prakiraan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Mesuji.
Sementara secara umum angin bertiup dari arah Barat – Barat Laut dengan kecepatan 5 – 16 knots (9 – 30 Km/Jam). Selanjutnya suhu udara secara umum berkisar antara 22,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 28,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 62% – 98%.
*Peringatan Dini:*
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari wilayah Lampung Barat, Way Kanan, Tanggamus, Pringsewu, dan Lampung Utara. Kemudian malam hari wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur. Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, dan Tulang Bawang.