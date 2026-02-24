Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Selasa, 24 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung waspada potensi hujan besertai angin dan petir.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id berikut cuaca Provinsi Lampung waspada potensi hujan besertai angin dan petir.
Pagi hari:
Prakirakan berawan. Berpotensi hujan ringan pada wilayah Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah. Lampung Timur, Kota Metro, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung.
Siang–sore hari:
Prakiraan berawan. Potensi hujan terjadi pada wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Utara. Pringsewu, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Kota Metro, Way Kanan, dan Lampung Timur.
Malam hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan pada wilayah Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Tengah. Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Timur, Kota Metro, dan Mesuji.
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Tulang Bawang dan Mesuji.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 22,0 °C – 30,0 °C. Kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 28,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 60% – 98%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 22 knots (9 – 40 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari pada wilayah Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Kemudian malam hari wilayah Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji.