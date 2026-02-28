Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 2.8 magnitudo pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Sabtu, 28 Februari 2026 pukul 07:21:04 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut dengan kedalaman 24 km.

“Gempa 2.8 magnitudo, Sabtu, 28 Februari 2026 pukul 07:21:04 WIB. Letak episentrum 6.01° LS, 103.87° BT, 91 km Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Dengan kedalaman 24 km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.