Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Senin, 16 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan berpotensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip http://www.lampung.bmkg.go.id berikut cuaca Provinsi Lampung cerah berawan,
Pagi hari:
Prakiraan cerah berawan – berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Timur dan Lampung Selatan.
Siang–sore hari:
Berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung
Malam hari: Berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung
Dini hari:
Prakiraan cerah berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji. Lampung Utara, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesisir Barat, Tanggamus.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. Kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 18,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 60% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari pada wilayah Lampung Utara. Lampung Selatan, Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Tengah. Kemudian malam hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah. Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat.