Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Senin, 16 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada hujan:
*Pagi hari:*
Prakiraan cerah berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Mesuji dan Tulang Bawang.
*Siang-sore hari:*
Prakiraan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang. Lampung Tengah, Lampung Utara, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan.
*Malam hari:*
Prakiraan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran dan Pringsewu.
*Dini hari:*
Prakiraan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Timur.
Sementara secara umum angin bertiup dari arah Barat – Barat Laut dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 Km/Jam). Selanjutnya suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 33,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 31,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 50% – 98%.
*Peringatan Dini:*
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, Way Kanan, Tanggamus, Pringsewu dan Pesawaran. Kemudian malam hari wilayah Lampung Tengah, Lampung Timur dan Tulang Bawang.