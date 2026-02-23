Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Senin, 23 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan namun waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, berikut cuaca Provinsi Lampung berawan waspada potensi hujan.
Pagi hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah. Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Barat, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung selatan, dan Kota Bandar Lampung.
Siang–sore hari:
Potensi hujan prakiraannya meluas ke sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesawaran, Tanggamus, dan Mesuji.
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung barat, Mesuji, dan Tanggamus.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 60% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 20 knots (9 – 37 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika pagi hari wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat. Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Kemudian siang dan sore hari wilayah Lampung Barat, Tanggamus. Lampung Utara, Pringsewu, Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung.