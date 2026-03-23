Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Senin, 23 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada hujan:
Pagi hari:
Prakiraan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat.
Siang-sore hari:
Prakiraan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung. Pesawaran, Pringsewu, Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat.
Malam hari:
Berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung.
Dini hari:
Prakiraan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang. Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Selatan, Metro dan Bandar Lampung.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 32,0 °C kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 28,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 58% – 98%. Selanjutnya secara umum angin bertiup dari arah Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 16 knots (9 – 30 Km/Jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan lebat besertai kilat/petir dan angin kencang. Ketika malam hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat. Lampung Timur, Lampung Selatan, Metro, Pringsewu, Pesawaran dan Bandar Lampung. Kemudian dini hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.