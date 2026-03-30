Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Senin, 30 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung waspada potensi hujan:
Pagi hari:
Berpotensi hujan wilayah Tulang Bawang, Tulang bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat. Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, Pringsewu, Tanggamus, Bandar Lampung, Lampung Selatan
Siang-sore hari:
Potensi hujan perkiraan meluas sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Prakiraan berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung
Dini hari:
Prakiraan cerah – cerah berawan. Berpotensi hujan wilayah, Mesuji, Way Kanan,
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. Kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 28,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 54% – 98%. Lalu secara umum angin bertiup dari arah Utara – Timur dengan kecepatan 5 – 16 knots (9 – 30 Km/Jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan sedang – lebat besertai kilat/petir dan angin kencang. Ketika pagi hari wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Bandar Lampung. Kemudian siang – Sore hari wilayah Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Timur, Lampung Tengah. Lampung Selatan, Metro, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Utara, Lampung Barat. Lalu malam hari wilayah Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan.