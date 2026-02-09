Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Senin, 9 Februari 2026, cuaca Provinsi Lampung berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://lampung.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca harian Provinsi Lampung berawan waspada potensi hujan.
Pagi hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Tengah, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung. Lampung Timur, Kota Metro, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat.
Siang–sore hari:
Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Pesawaran. Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Utara, Way Kanan.
Malam hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Utara. Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Tanggamus.
Dini hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur Lampung, Tengah.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. Kecuali wilayah Lampung bagian barat berkisar antara 19,0 °C – 29,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 60% – 100%. Lalu pergerakan angin secara umum bertiup dari Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 15 knots (9 – 28 km/jam).
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang-sore hari pada Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan. Kemudian dini hari pada Tulang Bawang, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Tanggamus.